Milan, Cardinale si è dimesso dal CdA del Tolosa

Nei giorni scorsi il presidente del Tolosa aveva annunciato novità sul futuro del club. Il riferimento è alle mosse che la società sta portando avanti per garantirsi l’omologazione ai regolamenti UEFA, dal momento in cui la RedBird di Gerry Cardinale è attualmente proprietaria del Tolosa ma anche del Milan. Per evitare questi problemi, oggi sono arrivate le dimissioni da parte di Gerry Cardinale dai Violets. Di seguito il comunicato riportato da Calcio e Finanza: “L’assemblea, sentita la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione, prende atto delle dimissioni dall’incarico di amministratore del Sig. Gérald CARDINALE con effetto dal 9 giugno 2023. L’assemblea generale rileva che il sig. Gérald CARDINALE non sarà sostituito. La presente delibera, posta in votazione, è adottata all’unanimità”.

Foto: Instagram Milan