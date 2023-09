Milan, Caldara operato alla caviglia. Tre mesi di stop

Si ferma Mattia Caldara. Come riferito dal Milan tramite una nota sul sito ufficiale, il difensore italiano si è sottoposto a un’operazione di artroscopia e starà fermo per circa 3 mesi. Di seguito la nota: “AC Milan comunica che il giocatore Mattia Caldara è stato operato oggi alla caviglia destra dal dottor Giacomo Zanon alla presenza del medico rossonero Lucio Genesio. L’intervento, eseguito in artroscopia, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimati in tre mesi”.

Foto: Twitter Milan