Milan, Calabria non ci sarà contro la Juve. Da valutare le condizioni di Giroud

Per la sfida contro la Juventus, in programma domenica sera alle ore 20.45, Stefano Pioli dovrà far a meno di Davide Calabria. Il difensore del Milan non si è allenato ieri per un problema fisico e anche oggi è rimasto a riposo. Possibile chance dal primo minuto per Alessandro Florenzi. Infine, in attacco, resta da monitorare la situazione relativa a Olivier Giroud. L’attaccante francese non è al meglio, potrebbe inizialmente accomodarsi in panchina o addirittura non essere convocato.

Foto: Sito Milan