Milan-Cagliari, sostituito l’arbitro: fischietto a Fourneau

Cambio dell’ultimo minuto per quanto riguarda il fischietto di Milan-Cagliari che si giocherà questa sera a San Siro. Inizialmente l’arbitro doveva essere Marchetti, ma verrà sostituito da Fourneau. Questo il comunicato ufficiale dell’AIA:

“Si comunica che Matteo Marchetti, designato come Arbitro nella gara Milan-Cagliari in programma oggi, sabato 11 gennaio, e valida per la 20a giornata del Campionato di Serie A 2024-25, sarà sostituito da Francesco Fourneau.

MILAN – CAGLIARI h. 20.45

FOURNEAU

ALASSIO – CIPRESSA

IV: RUTELLA

VAR: DI PAOLO

AVAR: CAMPLONE”

Foto: AIA sito