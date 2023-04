Milan, buone notizie per Pioli: Giroud torna ad allenarsi in gruppo

Nella rifinitura odierna il Milan recupera Olivier Giroud, il francese ha svolto tutta la seduta d’allenamento con i compagni smaltendo definitivamente il problema al tendine d’Achille. L’attaccante sarà regolarmente in campo nella partita di domani contro il Napoli valevole per il ritorno dei quarti di Champions League. Personalizzato invece per Malick Thiaw che sta smaltendo una piccola contrattura subita nella sfida contro il Bologna.

Foto: Instagram Milan