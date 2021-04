Milan, brutto scivolone: Raspadori entra e lo ribalta nella ripresa, 2-1 Sassuolo

Dopo le polemiche per la Super Lega si torna in campo per il turno infrasettimanale di Serie A, a San Siro si sfidano Milan e Sassuolo.

Dopo i primi 45′ i rossoneri vanno al riposo avanti 1-0 grazie ad un gol bellissimo di Calhanoglu alla mezz’ora, destro a giro sul secondo palo imprendibile per Consigli. Partita con ritmi non altissimi, che ha visto anche Donnarumma protagonista con un paio di parate importanti.

Nella ripresa prima Saelemaekers, poi Calhanoglu vanno vicini al raddoppio per il Milan, due parate in tuffo di Consigli salvano i neroverdi.

Il Sassuolo pareggia al 76′: bell’azione sull’asse Toljan-Raspadori, entrambi entrati pochi minuti prima. Il classe 2000 si fa trovare in area coi tempi giusti sull’assist dell’esterno e batte un incolpevole Donnarumma.

La squadra di De Zerbi va addirittura in vantaggio, all’84’ Raspadori firma la doppietta personale, servito da Berardi elude la marcatura di Tomori e scarica un destro che bacia il palo e si infila alle spalle del portiere classe ’99.

Nel finale il Sassuolo sfiora in due occasioni il 3-1 e poi è costretto a difendersi coi denti: al 90′ su un tocco di Ferrari nella propria area di rigore, Consigli prende la palla con le mani e il direttore di gara lo considera retropassaggio. Calcio di punizione a due in favore del Milan che Krunic spedisce sulla barriera, finisce 2-1 per gli emiliani grazie alla doppietta del subentrato Raspadori.

Foto Facebook Sassuolo