Milan, Brahim Diaz: “Do sempre tutto, conosco le mie qualità. Siamo una squadra forte”

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il poker del Milan contro l’Udinese, Brahim Diaz ha così commentato l’esordio a San Siro: “Do sempre tutto per questa squadra, per i nostri tifosi. Sono tranquillo, so della mia qualità e questo è importante. È sempre bello segnare a San Siro, ma più bello vincere la partita. Siamo una squadra forte, l’anno scorso abbiamo vinto lo scudetto e ora guardiamo partita dopo partita“.

Foto: Twitter Milan