Milan-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali

Alle 21, il Milan ospita il Borussia Dortmund a San Siro, in una gara cruciale per il passaggio del turno in Champions.

Queste le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Adli, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud. Allenatore: Pioli.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Emre Can, Sabitzer; Reus, Gittens, Malen; Fullkrug. Allenatore: Terzic

