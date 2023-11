Milan, Bennacer si allena in gruppo. Con il Frosinone verso la convocazione dopo 6 mesi

Ismail Bennacer si allena in gruppo ed è pronto a tornare tra i convocati dopo sei mesi di stop. L’ultima gara risale allo scorso 10 maggio, semifinale d’andata di Champions contro l’Inter. Più di 200 giorni di stop. Sabato, però, dovrebbe rientrare contro il Frosinone, ovviamente in panchina. Un piccolo sorriso in casa rossonera in questo periodo negativo, con i tanti infortuni che stanno attanagliando la compagine di Pioli.

Foto: Instagram Bernnacer