Milan, Bennacer nel mirino del Marsiglia. I francesi ci riproveranno nella prossima sessione di mercato

In più momenti durante l’estate, Bennacer sembrava ad un passo dal Marsiglia. Ma alla fine l’algerino è rimasto a Milano, anche per via della formula proposta dal Club francese, non particolarmente allettante per i rossoneri. Il Marsiglia era riuscito infatti a proporre solo un prestito, un’opzione che non ha entusiasmato la dirigenza del Milan. Secondo La Provence, l’ OM ritenterà l’assalto al centrocampista nella prossima sessione di mercato, periodo in cui il Club francese avrà probabilmente risorse economiche più ingenti. Sempre secondo il quotidiano francese il classe ’97, entusiasta del progetto, avrebbe già parlato telefonicamente con Roberto De Zerbi, che gli avrebbe garantito che a Gennaio sarà un nuovo giocatore del Marsiglia.

Foto: Instagram Bennacer