Milan avanti 2-1 all’intervallo sulla Roma. Giroud e Messias, poi Abraham accorcia

A San Siro il Milan conduce 2-1 sulla Roma dopo i primi 45′. Partono forte i rossoneri che all’ottavo minuto ottengono un rigore per fallo di mano di Abraham: dagli undici metri Giroud non sbaglia. Dieci minuti più tardi è Messias a firmare il raddoppio sfruttando un’errore di Ibanez. Al termina della prima frazione di gioco Abraham accorcia le distanze per i giallorossi deviando un tiro di Pellegrini.

FOTO: Twitter Milan