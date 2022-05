Milan-Atalanta: primo tempo bloccato e con poche emozioni. 0-0 all’intervallo

È terminato da qualche istante il primo tempo di Milan-Atalanta, parziale di 0-0. In un San Siro gremito in ogni ordine di posto ha prevalso l’equilibrio.

Le due squadre hanno giocato a testa alta, consapevoli che i tre punti sono un imperativo categorico. Per la prima occasione degna di nota bisogna aspettare il 31′, con Muriel che ci prova da fuori. Al 34′ la risposta rossonera con Saelemaekers, il cui tiro è parato da Musso. Al 38′ è Zappacosta a sgroppare sulla fascia e provarci d’esterno, ma la conclusione non trova la porta. Leao infine al 42′ prova il tiro a giro, ma la palla finisce a lato. Un giro di lancette dopo Giroud chiede il rigore, ma viene solo ammonito per proteste.

FOTO: Twitter Milan