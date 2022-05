Ospite d’eccezione a San Siro per la gara con l’Atalanta. In tribuna d’onore, oltre l’intera dirigenza rossonera, compreso il presidente Paolo Scaroni, c’è anche Gordon Singer, figlio di Paul, numero uno di Elliott, che in settimana incontrerà investitori in quel di Milano. Con lui, anche Giorgio Furlani, portfolio manager di Elliott.

FOTO: Sito Milan