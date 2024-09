Milan, approvato il bilancio 2023/2024. Ricavi in crescita

Il CdA del Milan, ha approvato il bilancio relativo alla stagione 2023/2024. Per il secondo anno consecutivo, il Milan chiude in utile: 4,1 milioni, dopo il +6,1 milioni della stagione 2022-23. Ora la palla passa agli azionisti, che dovranno approvarlo in un’assemblea concordata per fine ottobre. Ottimo il lavoro della dirigenza rossonera, che raggiunge il record di ricavi: 457 milioni di euro (+13% rispetto al 2022-23). In questa cifra, sono comprensivi anche gli introiti derivanti dall’importante cessione di Tonali al Newcastle.

Foto: Sito Milan