Milan, ancora lavoro personalizzato per Rebic. Il report odierno

Il Milan continua la preparazione in vista della sfida di domenica sera contro la Roma. Per Pioli non arrivano buone notizie per quanto riguarda il possibile recupero di Ante Rebic che ancora oggi ha svolto un lavoro personalizzato dopo il problema alla caviglia rimediato nella sfida contro il Verona dell’ottava giornata. Il croato è quindi sempre più lontano da una possibile convocazione per la trasferta nella Capitale.

FOTO: Twitter Milan