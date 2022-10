Continuano i problemi di infortuni in casa Milan. Dopo la brutta notizia su Maignan in settimana, nel derby con il Monza, Stefano Pioli ha perso prima Sergino Dest e poi Brahim Diaz, entrambi per noie muscolari. Per quanto riguarda lo spagnolo, si tratta di una contrattura al gluteo sinistro. Per l’ex Barcellona, invece, un affaticamento muscolare.