Milan, amichevole contro la Roma in Australia il prossimo maggio. Il comunicato del club

Annuncio a sorpresa da parte del Milan. E’ stato diffuso infatti dal club un comunicato stampa, che racchiude, tra le altre, anche le dichiarazioni del CEO Giorgio Furlani, con cui viene annunciata un’amichevole contro la Roma, che si disputerà il prossimo 31 maggio a Perth in Australia. Di seguito il testo del comunicato:

“AC Milan è lieto di annunciare che la Prima Squadra Maschile si recherà in Australia alla fine di maggio per giocare una partita amichevole contro l’AS Roma a Perth, nello stato della Western Australia. In programma per venerdì 31 maggio a Perth, la partita si svolgerà presso l’Optus Stadium, un impianto multiuso all’avanguardia in grado di ospitare fino a 65.000 spettatori. L’amichevole sarà il primo incontro tra due squadre di Serie A in terra australiana, ed è rafforzata dal sostegno del Governo dello stato del Western Australia, sottolineando il loro costante impegno nel rafforzamento dei legami con l’Italia e nell’engagement degli appassionati di calcio a livello globale.”

Foto: sito A.C. Milan