Milan: altro problema alla caviglia per Saelemaekers. Il comunicato

05/10/2026 | 17:59:41

Piove sul bagnato in casa Milan. Dopo l’infortunio di Estupinan con l’Ecuador, sarà costretto a dare forfait anche Alexis Saelemaekers, le cui condizioni sono più gravi del previsto. Il comunicato dei rossoneri: “AC Milan comunica che, nel fine settimana, Alexis Saelemaekers è stato sottoposto a ulteriori accertamenti alla caviglia destra, la stessa operata nel 2024 per trattare una frattura del malleolo mediale.

Gli esami specialistici hanno evidenziato come la caviglia, a seguito del recente trauma in allenamento, abbia perso stabilità in sede di pregresso intervento chirurgico.

Alla luce degli esiti degli accertamenti, è attualmente in corso una valutazione specialistica per definire il percorso terapeutico più appropriato”.

Foto: Instagram Milan