Milan, Estupinan KO: il terzino ecuadoriano riporta una distorsione del ginocchio

05/10/2026 | 15:12:43

Brutte notizie in casa Milan. Dopo l’infortunio rimediato da Alexis Saelemaekers, anche Pervis Estupinan è stato costretto a fermarsi a poche ore dalla sfida del suo Ecuador contro Panama. Il terzino sinistro, come comunicato prima dal CT Marcelo Gallardo e poi dalla Federazione Tricolor ha riportato: “Un infortunio al ginocchio durante la partita contro il Giappone. Gli esami svolti hanno evidenziato una distorsione del ginocchio con lesione interna”. L’ex Brighton tornerà a Milanello nelle prossime ore e si sottoporrà a degli esami strumentali per capire i tempi di recupero.

Foto: Instagram Milan