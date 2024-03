Milan all’esame Slavia Praga: i cechi sfidano un’italiana per la nona volta

Questa sera alle ore 21 Milan e Slavia Praga scenderanno in campo a San Siro in un match valido per gli ottavi di finale di andata di Europa League. Si tratta del nono incrocio con una squadra italiana in una competizione europea da parte dei cechi, dopo la doppia sfida con la Roma andata in scena nella fase a gironi di questa edizione. Un inedito la partita contro il Milan, che però può guardare alle statistiche con serenità visto che nelle sfide a eliminazione diretta c’è un parziale di 3-2 per le italiane. Di seguito tutti i precedenti:

Questi i precedenti:

1996, quarti di finale di Coppa UEFA, Slavia Praga – Roma 2-0, 1-3 dts

1998, secondo turno di Coppa UEFA, Bologna – Slavia Praga 2-1, 2-0

2000, ottavi di finale di Coppa UEFA, Slavia Praga – Udinese 1-0, 1-2

2006, sedicesimi di finale di Coppa UEFA, Slavia Praga – Palermo 2-1, 0-1

2008, preliminari di Champions League, Fiorentina – Slavia Praga 2-0-0

2009, gironi di Europa League, Genoa – Slavia Praga 2-0, 0-0

2019, gironi di Champions League, Inter – Slavia Praga 1-1, 3-1

2023, gironi di Europa League, Roma – Slavia Praga 2-0, 0-2

Foto: Twitter Slavia Praga