Milan, allenamento personalizzato per Bennacer e Tomori

Il Milan ha ripreso gli allenamenti in seguito alla vittoria ottenuta in Champions League contro il Tottenham. Per i rossoneri, adesso, c’è da preparare la trasferta contro il Monza. Il report: “Lavoro defaticante in palestra per gli undici titolari nella sfida contro il Tottenham. In campo – sul centrale – gli altri componenti della rosa, che hanno iniziato l’allenamento con una serie di esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e le sagome, seguiti da alcuni torelli a tema fatti nel cerchio di centrocampo. Terminata la fase dedicata al riscaldamento, il gruppo ha disputato una partita di allenamento con la formazione Under 18, per un totale di tre tempi da 25 minuti”.

Lavoro personalizzato per il centrocampista Ismael Bennaccer e il difensore inglese Fikayo Tomori. Entrambi assenti contro gli Spurs di Antonio Conte.

Foto: Instagram Bennacer