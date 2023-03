Milan, allarme Giroud: influenza per il francese. A rischio la sua presenza con il Tottenham

A due giorni dalla sfida decisiva contro il Tottenham, le condizioni di Oliver Giroud tengono in ansia il Milan. Il centravanti francese non si è allenato a causa di un attacco influenzale e la sua presenza nella partita di Londra è in dubbio. La speranza è che il centravanti francese possa recuperare per l’allenamento di domattina a Milanello, l’ultimo prima della partenza per l’Inghilterra, prevista nel pomeriggio. Giroud ha avvertito i primi problemi già domenica e oggi non si è presentato al centro sportivo rossonero. Le sue condizioni, tuttavia – scrive gazzetta.it – sono in ripresa ma non è detto che riesca a partecipare alla sessione di domattina.

Foto: Instagram Giroud