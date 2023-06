Un colpo annunciato da mesi, già dallo scorso inverno, a parametro zero. Hanno avuto inizio poco fa le visite di Marco Sportiello per il Milan: sarà lui il vice Maignan, arriva in rossonero senza esborso di cartellino, il suo contratto con l’Atalanta scadrà tra pochi giorni. E Sportiello è pronto per una nuova avventura.

Sportiello FOTO Twitter uff Atalanta