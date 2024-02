Milan agli ottavi di Europa League, le possibili avversarie

Il Milan si qualifica per gli ottavi di Europa League. I rossoneri saranno in seconda fascia nel sorteggio che decreterà l’avversaria. Per i rossoneri avversarie di prima fascia, ovvero le vincitrici dei gironi. Sette le possibili avversarie per gli uomini di Pioli che eviterà sicuramente l’Atalanta. Possibile incrocio con il Liverpool per una remake delle storiche finali di Champions. Occhio anche al Brighton di De Zerbi e al Bayer Leverkusen capolista in Bubdesliga.

Questa la lista:

Bayer Leverkusen

Brighton

Liverpool

Rangers

Slavia Praga

West Ham

Villarreal

Foto: logo Europa League