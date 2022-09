Milan, affaticamento muscolare per Origi. Non convocato per la Sampdoria

Divock Origi attaccante del Milan, non è partito con il resto della squadra verso Genova, dove stasera i campioni d’Italia sfideranno la Sampdoria. L’attaccante belga ha accusato un affaticamento alla coscia sinistra al termine dell’allenamento di ieri e non sarà disponibile per la partita di questa sera.

Origi sembrava vicino alla sua prima gara da titolare, con Pioli che era intenzionato a far rifiatare un po’ Giroud, in vista anche delle imminenti gare di Champions della prossima settimana.

Ma il francese evidentemente dovrà fare ancora gli straordinari.

Foto: twitter Milan