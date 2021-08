Milan, Adli è sbarcato a Linate. Atteso per le visite mediche

Yacine Adli è appena sbarcato a Milano. Il centrocampista sarà un nuovo innesto del Milan, ma non nell’immediato. Infatti, il giocatore, secondo quanto riportano dalla Francia, firmerà con i rossoneri, ma resterà al Bordeaux in prestito per una stagione.

Adli è appena atterrato a Milano e nelle prossime ore svolgerà le visite mediche con i rossoneri.

Foto: Twitter Bordeaux