Milan (ad Salernitana): “Riflessioni su Martusciello? Siamo tutti in discussione, la squadra l’ha costruita Petrachi”

Intervenuto in conferenza stampa, l’amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan ha così parlato: “Siamo tutti in discussione, oggi c’erano 20mila spettatori ma dobbiamo fare i conti con la realtà anche nel rispetto della gente. 13 punti in 13 partite è un dato che fa molto riflettere. Con il direttore sportivo Petrachi c’è un confronto contiinuo, è lui che ha costruito la squadra ed è lui che ha scelto l’allenatore. Ovviamente tutti devono assumersi le proprie responsabilità, ma se le annate iniziano male è necessario intervenire in tempo per apportare i dovuti correttivi e non peggiorare ulteriormente la situazione. La riflessione è facile. Noi abbiamo il quinto monte ingaggi della Serie B, la classifica dice che invece ci ritroviamo in basso e qualcosa non torna, visti i nomi che abbiamo in organico.

Si parla tanto di mercato, ma non credo che la soluzione sia quella di mettere mano al portafogli e comprare. Gli sforzi ci sono sempre stati, ma riteniamo che non sia un problema di natura economica. Veniamo da una stagione negativa, oggi il quadro è sotto gli occhi di tutti. Domani mattina prenderemo decisioni, per fortuna il gruppo è compatto e l’attaccamento non si discute. Iervolino è deluso, si aspettava di più”.

foto: sito Salernitana