Milan (ad Salernitana) conferma: “Ci saranno ampie valutazioni nelle prossime ore”

Ennesima sconfitta per la Salernitana, sempre più ultima. Dopo la sconfitta interna contro il Lecce, è intervenuto ai microfoni di Dazn l’amministratore delegato Maurizio Milan. Di seguito le sue parole: “C’è grande rammarico specialmente per i nostri tifosi che non ci hanno mai abbandonato. Ci saranno grandi riflessioni nelle prossime ore insieme al presidente, coinvolgeranno anche l’allenatore Liverani”. Parole che confermano quanto vi avevamo anticipato pochi minuti fa.

foto: sito Salernitana