Milan, ad Salernitana: “Colantuono? Scelta per dare spazio a chi ci ha accompagnato dall’inizio della nostra avventura. Direttore sportivo? Facciamo finire questa stagione”

Era presente l’amministratore delegato della Salernitana Maurizio Milan per il primo allenamento di Stefano Colantuono, ufficializzato in mattinata come nuovo tecnico granata. Il dirigente ha parlato con la stampa presente, chiarendo il motivo della scelta e soffermandosi anche sui progetti del prossimo futuro: “Scelta societaria per dare spazio ad un nuovo che ci ha accompagnato fin dall’inizio della nostra avventura. Siamo sempre stati convinti del mister, con condivisione di Iervolino per queste nove partite finali. Ci potrà dare una sua osservazione da qui per il futuro Ha accettato questa sfida non facile con grande piglio. Non abbiamo ancora gettato la spugna e ci crederemo fino alla fine.

Direttore sportivo? Facciamo finire questa stagione, poi valuteremo ma andremo in continuità con i nostri progetti. Capiremo la squadra del prossimo anno, rivedendo la posizione di alcuni calciatori, capire come impostare e poi valuteremo il profilo ideale. Quando? Dopo Pasqua inizieremo a valutare tutto, ragionando anche quali saranno i percorsi futuri e i protagonisti di ciò che sarà.

Inzaghi? Il rapporto è stato sempre corretto, questa mattina ha risolto il contratto. Il presidente Iervolino è stato sempre chiaro, scegliendo domenica sera di chiamare Colantuono. Ritorno di fiamma? Vedremo. Per noi è lui un campione e verrà riconsiderato.”

Foto: sito Salernitana