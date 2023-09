Milan a punteggio pieno: 2-1 in casa Roma (Giroud-Leao-Spinazzola). Espulso Tomori. Lukaku dal 71′

Il Milan prosegue sulla scia dell’ottimo inizio di campionato mostrato sin qui, vincendo anche sul campo della Roma per 2-1. Dopo i successi arrivati contro Bologna e Torino, i rossoneri vincono la terza gara consecutiva salendo a quota nove punti in campionato. Nel primo tempo la gara si sblocca dopo dieci minuti, quando un contatto in area tra Rui Patricio e Loftus-Cheek provoca un calcio di rigore in favore dei rossoneri, poco dopo trasformato da Olivier Giroud. E’ una squadra travolgente quella messa in campo da Stefano Pioli, che mette sotto la Roma impedendole di essere pericolosa nel corso dell’intero primo tempo. La seconda frazione di gioco vede subito il raddoppio del Milan, che arriva grazie ad una splendida rovesciata di Leao. In casa Roma serve a poco l’espulsione di Tomori, che al minuto 61′ riceve il secondo cartellino giallo, lasciando ai giallorossi la possibilità di giocare per più di mezz’ora in superiorità numerica. Al minuto 71′ spazio anche per Romelu Lukaku, che dopo essere stato presentato davanti ai suoi nuovi tifosi prima del match, ha fatto anche il suo esordio sul campo, cercando subito la conclusione con un pericoloso destro dal limite dell’area. In pieno recupero la Roma accorcia le distanze grazie a un destro dal limite di Spinazzola, complice la decisiva deviazione di Tiaw. Inizio negativo invece per la Roma di Mourinho, che si trova con un solo punto dopo le prime tre partite di campionato.