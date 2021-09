Milan, a La Spezia per sfatare un tabù e riscattare il pesante ko di 7 mesi fa

Il Milan domani torna in quello stadio, dove di fatto, si sfaldarono le speranze scudetto per Pioli e compagni, ufficializzate poi dal derby contro l’Inter. Oltre al match di campionato dello scorso anno, il Milan aveva giocato un’altra volta al Picco, il 19 maggio 2000 e i rossoneri, all’epoca allenati da Zaccheroni, furono invitati a La Spezia per festeggiare la promozione in Serie C1 dei bianconeri.

Milan che fu battuto per 4-1.

Il Milan deve riscattare quella sconfitta di 7 mesi fa, ben conscio che anche quest’anno, se si vuole tenere il ritmo del Napoli e dell’Inter, un passo falso in terra ligure, non sarebbe una buona cosa. Ma lo Spezia non sarà la vittima sacrificale, ha già dimostrato in settimana contro la Juventus di volersela giocare e certamente darà filo da torcere anche ai rossoneri.

