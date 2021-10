Milan, 9 vittorie nelle prime 10 giornate: era accaduto solo con Béla Guttmann e fu scudetto

Con il successo contro il Torino, il Milan di Stefano Pioli ha raccolto la nona vittoria nelle prime 10 gare stagionali di Serie A. E’ un record per i rossoneri ma non assoluto, perchè è la seconda volta che succede nella storia, la prima nell’era dei 3 punti. Il precedete è però molto remoto ed è datato 1954/55, con Béla Guttmann alla guida della formazione milanista.

Sì proprio lui, il tecnico ungherese che mandò la maledizione al Benfica. Con il Milan per fortuna non sembra esserci riuscito. Vede ora eguagliato un suo primato da Pioli. In quella stagione 1954-55, per i rossoneri fu scudetto, il quinto della propria storia.

Inoltre il Milan ha ottenuto la quinta vittoria di fila interna in Serie A, non accadeva dal 2014, con Seedorf in panchina.

Foto: Twitter Milan