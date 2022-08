Milan, 6-1 a Vicenza con doppio Rebic. Un quarto d’ora per De Ketelaere. Tonali ko

Ottimo Milan contro il Vicenza, nell’ultima amichevole prima dell’esordio in campionato. Al Romeo Menti, i rossoneri si sono imposti sul Vicenza con un punteggio tennistico, un 6-1 in rimonta: a segno per i campioni d’Italia Leao, Messias, Rebic (autore di una doppietta) e Tomori. Nel mezzo anche un’autorete di Dalmonte. Illusorio il vantaggio firmato dopo pochi secondi da Rolfini per i veneti. Nella serata dell’esordio di De Ketelaere, subentrato nel quarto d’ora finale.

Sembrerebbe una serata perfetta per i rossoneri e invece c’è da monitorare le condizioni di Tonali, uscito nel secondo tempo, per fastidi muscolari.

Foto: twitter Milan