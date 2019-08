Milan, 1-0 al Brescia: Calhanoglu regala i primi tre punti a Giampaolo

Non saranno state spazzate via proprio tutte le incertezze, ma è bastato un gol di Hakan Calhanoglu a dare quantomeno i primi 3 punti al Milan di Marco Giampaolo. I rossoneri battono 1-0 i vicini di casa del Brescia nel primo anticipo della 2^ giornata di Serie A e rimboccano il serbatoio dell’entusiasmo, rimasto a secco dopo la sconfitta contro l’Udinese. Il gol del centrocampista turco arriva al 12′ su cross di Suso che, sulla destra, sembra effettivamente essere più a proprio agio. Nel primo tempo il Diavolo fa la partita anche se il Brescia non demerita, ad inizio ripresa i rossoneri tirano un po’ il fiato ma gli ospiti non riescono ad approfittarne per imprecisione e per colpa di un reattivo Donnarumma. Nel finale il Milan sfiora per due volte il raddoppio: prima Paquetà colpisce il palo dalla distanza, poi l’orologio dell’arbitro non vibra sul gol fantasma di Piatek, che aveva a sorpresa lasciato il posto dal 1′ ad André Silva.

Venerdì 30 agosto

ore 20:45 Bologna-Spal 1-0 (Soriano)

Sabato 31 agosto

ore 18:00 Milan-Brescia 1-0 (Calhanoglu)

ore 20:45 Juventus-Napoli

Domenica 1 settembre

ore 18:00 Lazio-Roma

ore 20:45 Atalanta-Torino

ore 20:45 Cagliari-Inter

ore 20:45 Genoa-Fiorentina

ore 20:45 Lecce-Verona

ore 20:45 Sassuolo-Sampdoria

ore 20:45 Udinese-Parma

Foto: twitter Milan