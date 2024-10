MILAMBO, UN TALENTO CHE STA PER SBOCCIARE

Il Feyenoord ha ottenuto un prezioso successo nella seconda giornata della League Phase della Uefa Champions League. Una vittoria preziosa e pesante conquistata in casa del Girona. Un 3-2 prezioso, arrivato al termine di una gara pazza, tra errori, rigori sbagliati e soprattutto autogol. Pensate che in questo 3-2, ci sono state ben 3 autoreti, due del Girona e una del Feyenoord. L’unico gol “buono” passate il termine, degli olandesi, è stato quello del momentaneo 2-1, messo a referto dal giovane classe 2005, Antoni Milambo, alla seconda presenza in assoluto nella massima competizione europea.

Milambo è un ragazzo classe 2005 che si sta formando, che sta costruendo qualcosa di importante nella sua giovane carriera e sta guadagnandosi la fiducia del club che lo ha lanciato, giovanissimo, tra i big. In effetti, Milambo ruota dal 2022 nella prima squadra del Feyenoord, 17 anni, una crescita costante la sua.

Nato a Rotterdham, con padre di origini africane, è cresciuto nel settore giovanile del Feyenoord, dove è entrato fin dal 2014, all’età di 9 anni. Ha fatto tutta la trafila con la squadra della sua città, con cui ha firmato il suo primo contratto professionistico nell’ottobre del 2020. Ha debuttato in prima squadra nel novembre 2022 in Coppa di Olanda e il 2 aprile 2023 nell’incontro di Eredivisie vinto 3-1 contro lo Sparta Rotterdam, diventando il più giovane esordiente nella storia del club, record precedentemente detenuto da Georginio Wijnaldum. Il tecnico Arne Slot, crede in lui e nelle sue qualità, portandolo sempre più spesso in prima squadra.

Ha chiuso la stagione 2022-23 con la vittoria della Eredivisie olandese, dove ha contributo poco, ma le tre presenze in prima squadra gli valgono comunque il titolo. Resta sempre più integrato nel progetto anche per la stagione successiva, 2023-24, dove gioca un po’ in più e trova il primo gol in Eredivisie.

Con l’addio del suo mentore Slot, passato al Liverpool, arriva sulla panchina del Feyenoord il danese Bryan Priske, reduce da due stagioni ottime allo Sparta Praga. Il tecnico danese si presenta bene, con il Feyenoord che vince la Supercoppa di Olanda, con Milambo che prende parte ed è decisivo con un gol, contro il PSV Eindhoven, nella gara poi vinta ai rigori dal Feyenoord.

Priske è subito chiaro, Milambo è centro del progetto del suo Feyenoord. E i fatti gli danno ragione. Oltre al gol contro il PSV, in campionato il Feyenoord parte bene, tenendo il passo dei rivali del PSV, con Milambo che trova già subito un gol in campionato molto importante.

E il giovane si ripete anche in Champions, nella seconda gara, contro il Lipsia, dove arriva un successo prestigioso. Tre gol in questo inizio campionato per Milambo, uno in ogni competizione.

Milambo è un trequartista, può giocare anche da mezz’ala o da esterno sinistro. Molto polivalente, un elemento con qualità sopraffine e ampi margini di crescita.

Foto: twitter Feyenoord