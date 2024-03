Mikel: “Osimhen al Chelsea? Penso ci sia un genuino interesse da ambo le parti anche se ci sono altri club interessati”

Obi Mikel, ex calciatore nigeriano del Chelsea, ha concesso un’intervista alla stampa a margine dell’evento Web Summit Qatar, tentando di fare chiarezza su un eventuale interessamento dei Blues per il suo connazionale Victor Osimhen, il cui futuro lontano da Napoli appare sempre più certo: “Penso che ci sia un genuino interesse da ambo le parti. Sono convinto che Victor voglia venire al Chelsea, ovviamente vuole seguire le mie orme e dei giocatori nigeriani che hanno giocato nel Chelsea, come Victor Moses, Celestine Babayaro. E c’è anche Londra, una città fantastica: non c’è confronto con Liverpool o posti del genere. Ha anche tanti club interessati a lui, come il PSG, il Manchester United, ma io sto spingendo, mandandogli messaggi, cercando di assicurarmi che nella sua mente ci sia solo un club: i Blues!”

Foto: Twitter SSC Napoli