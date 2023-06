MIKAYIL FAYE, IL FUTURO DELLA RETROGUARDIA BLAUGRANA DA 400 MILIONI DI CLAUSOLA

Complice il momento di difficoltà economico, il Barcellona ha scelto di intraprendere la linea verde. La Masia è sempre stato uno dei punti di forza dei blaugrana, la struttura giovanile ha sempre fornito alla prima squadra una lunga serie di talenti su cui puntare: Xavi, Iniesta, Messi fino ai più recenti Pedri e Gavi. E adesso il Barça vuole continuare su questa linea, cercando di ampliare i propri orizzonti di ricerca andando a scovare i migliori talenti in giro per il mondo, come nel caso di Mikayil Faye, difensore senegalese classe 2004 del NK Kustosija.

La particolarità di questa operazione? La grande fiducia che riserva il Barcellona nei confronti del giovane difensore. Infatti, i blaugrana hanno sborsato una cifra intorno ai 5 milioni di euro, anticipando la concorrenze e facendo firmare al giovane talento un contratto fino al 2027 con una clausola da ben 400 milioni di euro. Tutto questo per un calciatore che verrà comunque inserito all’interno della rosa del Barcellona B, la seconda squadra dei Culers.

Difensore centrale, alto 186 cm, Faye è stato soprannominato “Il Mostro” a causa della sua forza fisica. Infatti, il giovane difensore fa dello strapotere fisico il suo punto di forza, tutto abbinato a una buona velocità che gli permette, all’occorrenza, di giocare anche come terzino sinistro. capace di abbinare lo strapotere Faye può giocare siamo come difensore centrale che, all’occorrenza, come terzino sinistro grazie alla sua forza fisica abbinata a una buona velocità.

Nato a Sedhiou in Senegal il 14 luglio 2004, Mikayil Faye ha iniziato la sua carriera con il Diambars FC nel campionato gambiano. Le sue eccellenti prestazioni hanno portato NK Kustosija nella seconda divisione croata a interessarsi a lui, al club balcanico ha firmato nel mercato dei trasferimenti invernali. Per il club di Zagabria ha fatto 13 presenze, di cui 11 come titolare. Già nel giro della Nazionale di categoria del Senegal, Faye ha raggiunto i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo U17 nel 2019. In seguito è stato chiamato anche dal ct Youssouph Dabo nella selezione U20 per le qualificazioni CAN U20, senza però disputare nessuna partita.

Adesso il suo futuro è a tinte blaugrana, la clausola da 400 milioni è un’investitura importante: il Barça crede in lui. E vedremo se arriverà presto il suo esordio tra i grandi, magari proprio davanti agli occhi dei suoi tifosi al Camp Nou.

Foto: sito ufficiale Barcellona