Mikautadze rapinato in casa: bottino da 250.000 euro

Georges Mikautadze, attaccante dell’Olympique Lione, è stato vittima di un furto con scasso nella sua abitazione a Chassieu, poco dopo la vittoria della sua squadra contro il Nizza (4-1) in Ligue 1. Secondo quanto riportato da Actu Lyon, domenica sera, quando Mikautadze è rientrato a casa, ha trovato due uomini armati ad aspettarlo. I malviventi lo hanno costretto ad aprire la porta e a consegnare loro beni di valore, tra cui gioielli, orologi e articoli di pelletteria di lusso, per un totale stimato di circa 250.000 euro. Fortunatamente, il giocatore non ha subito violenza fisica durante l’incidente. La polizia ha avviato le indagini, affidate alla Divisione Crimini Territoriali (DCT).