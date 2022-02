Mikael: “Essere in Serie A è un sogno. Mi giocherò ogni opportunità”

Prime parole per il brasiliano Mikael, in casa Salernitana, che ai canali ufficiali del club ha raccontato le sue emozioni dei primi giorni in Italia.

Queste le sue parole: “Voglio ringraziare la Salernitana per l’opportunità che mi ha dato. Sono molto felice, specialmente perché è la mia prima esperienza lontano dal Brasile. Spero di aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo. Darò il massimo per questa maglia. Sono impaziente di sentire e vivere il calore dei tifosi. Mi giocherò ogni opportunità”.