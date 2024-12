Mijatovic su Ancelotti: “Sia meno pacifista. Prima questo approccio funzionava, ora serve qualcosa di diverso”

Intervenuto a “El Larguero” della Cadena SER, l’ex giocatore e dirigente Pedja Mijatovic ha così parlato di Carlo Ancelotti: “La mia sensazione è che Ancelotti voglia accontentare tutti, ma alcuni giovani che meritano un’opportunità dovrebbero averla quando lo decide lui, non quando lo chiedono. Penso che un conflitto o un’incomprensione potrebbe giovare alla squadra. Guarda cosa ti dico. Abbiamo bisogno di un Ancelotti meno pacifista, che mandi qualcuno a fare qualcosa che non posso dire, per vedere la reazione della squadra. Fino a un anno fa questo approccio funzionava, ma ora serve qualcosa di diverso”.

Foto: X Ballon D’or