Mijatovic ricorda la Champions del 1998: “Abbiamo fatto qualcosa di storico. Poche vittorie sono state festeggiate come quella a Madrid”

Predrag Mijatovic, ex attaccante del Real Madrid, passato anche per la Fiorentina, ha parlato ads AS, ricordando la vittoria della Champions del 1998, quando il Real vinse in finale contro la Juventus proprio con un suo gol.

Queste le sue parole: “La cosa buona è che sono passati 25 anni, ma il ricordo è ancora presente nei tifosi del Real Madrid e nel Real Madrid stesso. Era una Coppa dei Campioni attesa da tanto ed è stato l’inizio per tutto ciò che è arrivato dopo. Quella notte hanno pianto tante generazioni di tifosi del Real Madrid: quelli che avevano vissuto le precedenti vittorie e che aspettavano da tanti anni, e i giovani, che avevano ascoltato i racconti di genitori e nonni. È stata un’emozione speciale. Continuano a ringraziarmi per strada. Ai festeggiamenti mi sentivo come il maresciallo Tito quando usciva con la sua decappottabile per essere applaudito dalla folla. Abbiamo vissuto qualcosa di simile: dall’arrivo all’aeroporto a Cibeles, pieno di gente, è stato tutto fantastico. In quel momento ho capito che avevamo fatto qualcosa di veramente importante per il Real Madrid. Era qualcosa di impensabile. Chi ha vissuto le vittorie successive mi ha detto che nessuna fu celebrata tanto quanto la Settima”.

Foto: Wikipedia