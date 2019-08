Mijatovic: “Pogba? Difficile da prendere. Su Modric…”

Pedja Mijatovic, in un’intervista rilasciata ad AS, ha analizzato il mercato del Real Madrid. Queste le sue parole: “A mio avviso, l’operazione è molto difficile. Sembra che lo United lo abbia in pugno. So che a Zidane piace molto e sicuramente il Real Madrid ci ha provato e continuerà a cercarlo. Se non arriva un centrocampista comunque è un problema: il Real potrebbe avere problemi in quella posizione. Modric? Luka è molto felice al Real Madrid, come suo amico posso dire con ragionevole certezza che rimarrà. Non è un giocatore che si può inserire in un’operazione di scambio, stiamo parlando del Pallone d’Oro”.

Foto: AS