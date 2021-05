Mijatovic pesante su Hazard: “Mi fa pena, cammina senza fare praticamente nulla”

Eden Hazard continua a non brillare al Real Madrid, il belga è arrivato due stagioni fa e tra infortuni e prestazioni opache fa fatica a conquistare i tifosi dei Blancos.

Predrag Mijatovic, ex calciatore ed ex direttore sportivo del Madrid, ha partecipato alla trasmissione tv spagnola di ‘El Larguero‘ parlando così, senza peli sulla lingua, del talentuoso attaccante: “Mi dispiace ma mi fa pena. Entra e cammina, senza fare praticamente nulla. Non so se riuscirà a ritrovare la sua forma, non sono molto ottimista. Sappiamo tutti com’era al Chelsea e in due anni qui non ha praticamente fatto nulla”.