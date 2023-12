MIJATOVIĆ, IL “WAYNE ROONEY” DELLA STELLA ROSSA

Il miglior calciatore della Stella Rossa ha attualmente 18 anni e cinque mesi. Si chiama Jovan Mijatović e ha segnato una tripletta contro lo Spartak Subotica, con cui i biancorossi vinsero e si assicurarono il primo posto.

Fa parte della Nazionale giovanile della Serbia ed è stato membro della prima squadra della Stella Rossa dallo scorso anno, quando fu riassegnato tra i grandi sotto la guida di Miloš Milojević.

Ma facciamo un passo indietro.

Mancino naturale, Jovan nasce l’11 luglio del 2005 a Belgrado e fin dai primi passi nel mondo del calcio fa capire di avere qualcosa in più. Dotato di una grande velocità e istinto per il gol, si adatta molto bene come punta centrale ma può giocare anche alto a destra.

Il giovane Jovan supera le selezioni juniores per giocare con la Stella Rossa alla fine del 2020. Intorno alla primavera del 2021 subisce un gravissimo infortunio al ginocchio, con la conseguente assenza dal campo per tutta la stagione. Per rimettere velocemente minuti nelle gambe viene girato in prestito al Grafičar Belgrado dove riuscirà piano piano a tornare ai suoi livelli, con 5 gol in 13 partite disputate.

Esaurito il prestito Jovan rientra alla Stella Rossa, alternandosi tra U19 e prima squadra. Proprio con l’under 19 metterà a referto 1 gol e 1 assist in appena due partite di Uefa Youth League.

Nel settembre 2022 si è seduto in panchina per la prima volta, esordendo in Europa League contro il Ferencvaros, e attirando ulteriormente l’attenzione su di se grazie anche al gol segnato.

Con la maglia della prima squadra Mijatović ha giocato 35 partite e segnato 10 gol.

Anche se la Stella Rossa ha pagato quattro milioni di euro per Sherid Endiaje, 27enne senegalese, i suoi tre gol in 19 presenze in biancorosso (due di questi in Coppa) non hanno convinto la dirigenza che ha deciso di puntare forte sul classe 2005.

Barak Bahkar, attuale allenatore, deve averci messo qualche mese per capire la grandezza del talento del ragazzo. Ma, quando si rese conto di ciò che aveva tra le mani, il tecnico ha ottenuto subito grandi e importanti colpi dall’attaccante.

Mentre la Juventus (secondo alcune indiscrezioni di Marca) sarebbe tra i club maggiormente interessati all’acquisto del cartellino di Jovan Mijatovic, insieme agli olandesi del Feyenoord, lo Zenit San Pietroburgo si preparerebbe ad avvalersi di un “diritto di prelazione prestabilito”. Il suo contratto è comunque in scadewnza a giugno 2026.

Il fatto certo è che Mijatović al momento pensa solo al 171esimo “derby eterno”, in programma questa sera a casa del Partizan. È la partita più importante del calcio serbo, rinviata da mesi.

Se il giovane talento serbo metterà mai piede in Serie A, come Dejan Stankovic e Dusan Vlahovic, è tutto da vedere, al momento la Stella Rossa si gode il suo gioiello.

Foto: Twitter Stella Rossa