Mijatovic: “Il prossimo anno sarà di transizione per il Real Madrid. Nel 2024 ci sarà un mercato importante”

Predrag Mijatovic intervistato da Sky Sport ha fatto il punto della situazione in casa Real Madrid. Ecco le sue parole: “Il prossimo anno sarà di transizione. Dopo anni di grandi trionfi dovranno prendere giocatori di prospettiva con carattere e qualità. Non basta saper giocare per rimanere al Real, serve qualcosa di più. Nel 2024 sarà un mercato importante”.

Foto: Mijatovic Wikipedia