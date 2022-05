Mihajlovic tuona: “Andavamo a due all’ora ed eravamo con la testa altrove. Valuterò l’undici per il Genoa”

Brutta prova quest’oggi del Bologna, uscito sconfitto nel derby col Sassuolo con un pesante 3-1. Sinisa Mihajlovic, ai microfoni di Sky Sport ha tuonato: “Non sono soddisfatto. Non mi aspettavo questo ko. Avevamo un obiettivo e non siamo riusciti a compierlo contro il Venezia. Oggi non me lo aspettavo, il pubblico meritava altro. Andavamo a due all’ora ed eravamo con la testa altrove. Non c’è stata partita. Mentalmente abbiamo finito e questo mi dispiace. È una cosa mentale, non doveva succedere. Mi dispiace perché dovevamo cercare almeno di chiudere bene e non ci siamo riusciti. Quando spegni l’interruttore è difficile riaccenderlo. Dopo la partita di Venezia che non siamo riusciti a vincere, vai incontro a brutte figure. Vediamo nell’ultima partita quello che succede. Se il Genoa si gioca la salvezza all’ultima partita con noi e metto in campo la migliore squadra che attualmente è la peggiore sbaglio. Se cambio poi dicono che ho messo le riserve e sbaglio. Se metti le riserve che vogliono giocare e poi perdi ti rinfacciano questo. Vediamo cosa succede in settimana”.

FOTO: Twitter Bologna