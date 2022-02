Mihajlovic-Thiago Motta, destini capovolti: la salvezza passa dalla sfida del Dall’Ara

Non solo Cagliari-Napoli nel monday night di Serie A: alle 21, infatti, Bologna e Spezia scendono in campo al Dall’Ara per una sfida chiave in ottica salvezza. Se l’obiettivo iniziale dei felsinei era, ed è ancora, quello di concludere il torneo nella prima metà della classifica, lo stesso non si può dire dei liguri, che fin dalla prima giornata hanno puntato tutto sulla permanenza in massima serie. Gli sviluppi del campionato, però, hanno ribaltato un po’ quelle che erano le previsioni estive: da un lato Mihajlovic, che nel match di andata ha rischiato di condannare Thiago Motta all’esonero e adesso si ritrova con uno score di 4 punti nelle ultime nove giornate; dall’altro l’ex Genoa che sembrava non dover mangiare il panettone e invece è stato addirittura nominato allenatore del mese di gennaio. Stasera la partita varrà più dei soliti tre punti, perché il Bologna cerca il riscatto e Miha vuole tenersi stretto la panchina, mentre lo Spezia vuole tenere a debita distanza il terzultimo posto.

Foto: Twitter Bologna