Mihajlovic sulla guerra: “Quando guardo la tv mi tornano le emozioni di 30 anni fa nel mio Paese”

Sinisa Mihajlovic ha parlato così della guerra in Ucraina a Dazn: “Quando guardo la tv mi tornano le emozioni di 30 anni fa nel mio Paese. I bombardamenti erano la prima notizia, poi piano piano sono diventati meno importanti perché ci si è abituati. Fortunatamente solo in pochi sanno cosa sia la guerra. Poi ci sono persone meno fortunate, come me o come gli ucraini, che se ne ricorderanno finché vivranno. Bisogna far capire ai giovani che cosa sia la guerra. Tutte le guerre sono uguali e nessuna guerra ha un vincitore, solo innocenti che muoiono”.

