Mihajlovic su Posch: “Non lo conosco, l’ho letto per la prima volta”

Nella conferenza stampa pre Bologna-Salernitana, Sinisa Mihajlovic ha parlato anche di mercato, in particolare di Posch: “Non lo conosco, ho sentito oggi per la prima volta il nome sui giornali. Sicuramente sono arrivati tanti giocatori, di età media 22 anni. Qualcuno si adatterà sicuramente prima e altri meno, ma questo è normale. Lucumì per esempio a Milano ha faticato nei primi 10/15 minuti poi ha fatto bene, sugli altri ci sarà da vedere. Zirkzee penso sia un giocatore importante, lo abbiamo visto e c’è piaciuto. Per Moro penso che ci vorrà un po’ di tempo perché il campionato russo è molto diverso, ma è uno che sa giocare. Detto questo è normale che quando le cose non vanno come si deve è sempre l’allenatore a dover sistemare le cose, ma ormai sono tanti anni che faccio questo mestiere e non ho paura di queste situazioni”, ha detto. Il difensore Stefan Posch, classe 1997, è infatti accostato ai rossoblu.

Foto: Twitter Bologna