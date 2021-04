Mihajlovic su Mancini: “Non l’ho sentito. Potrebbe chiamarmi per giocare a padel, ma è scarso”

Sinisa Mihajlovic, in conferenza stampa – oltre che soffermarsi sulla sfida contro la Roma – è tornato a parlare anche delle polemiche sollevate la scorsa settimana con Mancini, reo di non aver mai utilizzato Soriano in Nazionale: “Se Mancini mi ha risposto? “Mi ha mandato tre baci… In una settimana solo questo. Non mi ha chiamato. Magari mi chiama il ct dell’under 21 per Vignato o quello del Giappone… Mancini comunque no, non l’ho sentito. Mi potrebbe chiamare per giocare a Padel, ma non credo perché è scarso”.

Foto: Twitter Bologna